Дайджест
Государственная казна Гамбии оказалась пуста
23 январь 2017 (12:29)
Государственная казна Гамбии оказалась пуста после ухода в отставку президента Яйя Джамме. Об этом заявил новый глава государства Адаме Бэрроу, передает Reuters.
«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», — сказал Бэрроу.
Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.
«Согласно информации, которую мы получили, денег в казне нет. Это то, что нам было сказано. Завтра после моего фактического вступления в должность мы уточним все это», — сказал Бэрроу.
Ранее 22 января воинский контингент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) под приветствия местных жителей вступил в столицу Гамбии город Банжул и занял президентский комплекс.
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