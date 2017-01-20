Дайджест
Гражданина РФ выпустили из Гуантанамо
20 январь 2017 (16:43)
Гражданин России Равиль Мингазов, содержавшийся в Гуантанамо, передан властям Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс- службу Пентагона.
Вместе с Мингазовым в ОАЭ отправлены еще двое узников Гуантанамо — Хаджи Вали Мухаммед и Яссим Касим Мохаммед Исмаил Касим. Один заключенный — Джабран аль-Катани — передан властям Саудовской Аравии.
Мингазов был последним гражданином России, остававшимся в тюрьме в Гуантанамо. Власти РФ требовали его выдачи, отмечая, что официально обвинения ему так и не предъявлены.
Вместе с Мингазовым в ОАЭ отправлены еще двое узников Гуантанамо — Хаджи Вали Мухаммед и Яссим Касим Мохаммед Исмаил Касим. Один заключенный — Джабран аль-Катани — передан властям Саудовской Аравии.
Мингазов был последним гражданином России, остававшимся в тюрьме в Гуантанамо. Власти РФ требовали его выдачи, отмечая, что официально обвинения ему так и не предъявлены.
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