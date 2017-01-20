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В Подмосковье в результате вооруженного налета погиб инкассатор
20 январь 2017 (13:30)
В подмосковных Химках напали на инкассаторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Московской области.
Инцидент произошел около 01:00 мск возле одного из крупных городских торговых центров (его название не указывается).
«В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться», — рассказал собеседник информагентства, добавив, что грабителям удалось похитить деньги, сумма сейчас устанавливается.
На месте происшествия работают следователи и оперативники, выясняющие обстоятельства случившегося. Личности устанавливаются, ведется розыск.
Инцидент произошел около 01:00 мск возле одного из крупных городских торговых центров (его название не указывается).
«В результате нападения один инкассатор погиб, преступникам удалось скрыться», — рассказал собеседник информагентства, добавив, что грабителям удалось похитить деньги, сумма сейчас устанавливается.
На месте происшествия работают следователи и оперативники, выясняющие обстоятельства случившегося. Личности устанавливаются, ведется розыск.
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