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ОК «РУСАЛ» рассматривает возможность продажи двух свердловских предприятий

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2017. ОК «РУСАЛ» рассматривает варианты продажи своих свердловских предприятий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на инвестиционном рынке.



В частности, речь идет о «Кремнии-Урал» в Каменске-Уральском и Полевском криолитовом заводе, который был остановлен в 2013 году.



В отчете за 2015 год «РУСАЛ» сообщал, что улучшил технологии на кремниевыхзаводах, продукция которых используется для выпуска алюминиевых сплавов, чтобы избежать закупок сырья в Китае. Однако сейчас компания рассматривает эти активы как «неключевые», продажа которых не повлияет на бизнес.

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