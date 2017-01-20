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Коротко о событиях дня
20 январь 2017 (09:23)
В 11.00 пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция руководителя Государственной инспекции труда Свердловской области - главного государственного инспектора труда в Свердловской области Федора Кравцова.
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