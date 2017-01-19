Дайджест

«МегаФон» дал рекомендации для повышения качества просмотра онлайн-видео

78% пользователей интернета в России смотрят потоковое онлайн-видео, причем большинство делают это чаще одного раза в день. Таковы результаты исследования социологического агентства Nielsen, которые приводит пресс-служба «МегаФона».



Каждый второй смотрит онлайн-видео на планшете или смартфоне. Эксперты «МегаФона» дают советы, которые сделают просмотр более удобным.



Выберите девайс. Тут все похоже на выбор телевизора: диагональ экрана, тип матрицы, разрешение, качество цветопередачи, углы обзора. Оптимальными будут следующие показатели: экран от 5,5”, OLED или качественная IPS матрица, разрешение FULLHD, глубина цвета от 16 млн цветов. Но чтобы воспользоваться преимуществами хорошего экрана, смартфон должен быть производительным: стоит обратить внимание на объём оперативной памяти и графический ускоритель. Так, смартфоны среднего ценового сегмента, выпущенные в 2016 году, обладают оптимальными спецификациями для обработки видео и даже опережают по этому показателю флагманы прошлых лет. Большим преимуществом смартфона будет поддержка технологий LTE и LTE-A, которые позволяют выходить в сеть на высокой скорости до 300 Мбит/с.



Выберите тариф. Для онлайн просмотра видео необходим объемный пакет интернет-трафика. На тарифах «Все Включено» пользователям доступно до 12 ГБ. Для тех, кто любит посмотреть сезон любимого сериала за один раз, предусмотрена опция «Безлимитный интернет» с неограниченным доступом в сеть.



Выберите видео. В интернете множество сайтов и приложений позволяют смотреть видео онлайн: от таких грандов как YouTube до безымянных сайтов «без регистрации и смс». Мы рекомендуем пользоваться проверенными и надежными сервисами, где широкий выбор фильмов и сериалов сочетается с безопасностью и удобством использования. Так, приложение «МегаФон ТВ» для смартфонов и планшетов позволит всей семье пользоваться обширной медиатекой фильмов, сериалов и ТВ каналов. В России регулярная аудитория сервиса превысила 1,5 млн человек.



«Высокие скорости 4G-сети доступны всем нашим абонентам, чьи телефоны поддерживают эту технологию, а таких устройств уже больше одного миллиона. При этом онлайн-видео — одна из самых востребованных услуг. Чтобы обеспечить себе приятный просмотр очередной серии любимого сериала, убедитесь, что ваш смартфон подготовлен должным образом: закрыты неиспользуемые приложения, а программное обеспечение обновлено до последней версии», — отмечает директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: