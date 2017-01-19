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Льготников вытесняют из общественного транспорта
19 январь 2017 (17:20)
В Екатеринбурге обостряется ситуация в сфере общественного транспорта. В последние годы убытки от содержания муниципальных автобусов, трамваев и троллейбусов неуклонно возрастают, и одну из основных проблем власти города видят в необходимости субсидировать проезд льготных категорий населения. При этом администрация Екатеринбурга для ее решения нашла несколько странный выход: с 1 февраля 2017 года стоимость безлимитного проезда по «Екарте» для льготников увеличится почти в 2,5 раза. Параллельно горадминистрация отказывается компенсировать затраты частных транспортных компаний на перевозку подлежащих соцзащите граждан, снижая их заинтересованность в таких пассажирах и бизнесе в целом.
Напомним, власти Екатеринбурга на основании решения Региональной энергетической комиссии, которая подняла с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей, изменили стоимость проезда по электронным проездным билетам («Екарта»).
В наибольшей степени рост цен заметят льготники, которым за единый безлимитный проездной придется вместо 426 руб. платить 1 тыс. руб. При этом по тарифу «электронный кошелек» 10 поездок обойдутся им в 200 руб. (рост всего на 10 руб.), по тарифу «не более 40 поездок» — в 443 руб.
В самой горадминистрации поясняют, что пересчетом тарифов «Екарты» занимались специалисты, которым удалось найти оптимальный и для граждан, и для перевозчиков механизм оплаты.
«С льготниками ситуация непростая. В большинстве регионов вопрос о компенсации автоперевозчикам за провоз льготных групп населения решается за счет бюджета субъекта Федерации. В Екатеринбурге же в течение нескольких лет этого не происходит. Поэтому сегодня был найден механизм, позволяющий льготным группам населения ездить в рамках той суммы, которая им выделяется из вышестоящего бюджета. За счет нее можно совершить 40 поездок. Кому нужно перемещаться больше, имеет возможность доплатить за безлимитный проездной», — пояснил УрБК пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.
Между тем очевидно, что прямым следствием подорожания безлимитного проездного станет массовый отказ пассажиров от этого способа оплаты. Наиболее ожидаемой реакцией наблюдатели считают переход на более дешевые тарифы с фиксированным числом поездок. В результате льготники будут стараться свести свой месячный трафик к этим лимитам, снижать свою транспортную мобильность. Таким образом, число невыгодных для транспортников «льготных» перевозок должно существенно снизиться.
Следует отметить, что параллельно власти города стараются снизить заинтересованность частных компаний в оказании услуг льготникам и в самом транспортном бизнесе. Так, обещанные субсидии за перевозку этих категорий граждан предприятия так и не получили. Чтобы принудить администрацию Екатеринбурга к их выплате, «частникам» приходится обращаться в арбитраж. На сегодняшний день в суде на рассмотрении находится целый ряд подобных исков, по некоторым из них уже вынесены решения в пользу перевозчиков.
В частности, ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие «Город» (обслуживает автобусный маршрут № 27) требует скомпенсировать более 28,5 млн руб., ООО «Форт-Транс» (маршруты № 48, № 47, № 64) — около 80 млн руб., ООО «Параллель» в судебном порядке обязало администрацию Екатеринбурга выплатить более 26 млн руб. Суммы весьма значительны, и в перспективе вынудят перевозчиков или отказаться от бизнеса, или выходить за рамки правового поля, отказывая в услугах гражданам с «Екартами».
«Администрация города, заинтересованная в привлечении частных транспортных компаний для обслуживания маршрутов, обещала скомпенсировать затраты на перевозку льготников, но потом отказалась это делать в добровольном порядке. Поэтому, устав слушать обещания, практически все перевозчики сегодня обратились в суд. У нас есть расходы на топливо, на лизинг, на зарплату — все это нужно оплачивать. Если предприятию не хватает средств, оно вынуждено уйти с маршрута», — рассказал заместитель директора ТК «Параллель» Сергей Антропов.
При этом перевозчики не исключают, что отказ в субсидиях свидетельствует об отсутствии дальнейшей заинтересованности городских властей в услугах частных транспортных компаний. Дело в том, что в случае введения в Екатеринбурге новой схемы общественного транспорта их число будет сведено к минимуму. Это обеспечит пассажирами зачастую проигрывающий «частникам» в конкурентной борьбе муниципальный транспорт и сделает его работу безубыточной.
«Мы сейчас все находимся в «подвешенном» состоянии, не можем просчитать свою экономику. Аукционной документации по новой транспортной схеме пока нет, без нее мы не знаем, кто будет участвовать в конкурсах на вводимые маршруты и на каких условиях», — пояснил Сергей Антропов.
Таким образом, по мнению экспертов, итогом транспортной реформы Екатеринбурга может стать система, где будет превалировать муниципальный транспорт, перевозящий граждан за полную стоимость. Остальные участники рынка будут задействованы по остаточному принципу. Это касается и частных транспортных компаний, и потребителей, имеющих право на льготы. Наблюдатели отмечают, что введение такой «оптимальной» системы может стать поводом для недовольства как перевозчиков, так и граждан.
Напомним, власти Екатеринбурга на основании решения Региональной энергетической комиссии, которая подняла с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей, изменили стоимость проезда по электронным проездным билетам («Екарта»).
В наибольшей степени рост цен заметят льготники, которым за единый безлимитный проездной придется вместо 426 руб. платить 1 тыс. руб. При этом по тарифу «электронный кошелек» 10 поездок обойдутся им в 200 руб. (рост всего на 10 руб.), по тарифу «не более 40 поездок» — в 443 руб.
В самой горадминистрации поясняют, что пересчетом тарифов «Екарты» занимались специалисты, которым удалось найти оптимальный и для граждан, и для перевозчиков механизм оплаты.
«С льготниками ситуация непростая. В большинстве регионов вопрос о компенсации автоперевозчикам за провоз льготных групп населения решается за счет бюджета субъекта Федерации. В Екатеринбурге же в течение нескольких лет этого не происходит. Поэтому сегодня был найден механизм, позволяющий льготным группам населения ездить в рамках той суммы, которая им выделяется из вышестоящего бюджета. За счет нее можно совершить 40 поездок. Кому нужно перемещаться больше, имеет возможность доплатить за безлимитный проездной», — пояснил УрБК пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.
Между тем очевидно, что прямым следствием подорожания безлимитного проездного станет массовый отказ пассажиров от этого способа оплаты. Наиболее ожидаемой реакцией наблюдатели считают переход на более дешевые тарифы с фиксированным числом поездок. В результате льготники будут стараться свести свой месячный трафик к этим лимитам, снижать свою транспортную мобильность. Таким образом, число невыгодных для транспортников «льготных» перевозок должно существенно снизиться.
Следует отметить, что параллельно власти города стараются снизить заинтересованность частных компаний в оказании услуг льготникам и в самом транспортном бизнесе. Так, обещанные субсидии за перевозку этих категорий граждан предприятия так и не получили. Чтобы принудить администрацию Екатеринбурга к их выплате, «частникам» приходится обращаться в арбитраж. На сегодняшний день в суде на рассмотрении находится целый ряд подобных исков, по некоторым из них уже вынесены решения в пользу перевозчиков.
В частности, ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие «Город» (обслуживает автобусный маршрут № 27) требует скомпенсировать более 28,5 млн руб., ООО «Форт-Транс» (маршруты № 48, № 47, № 64) — около 80 млн руб., ООО «Параллель» в судебном порядке обязало администрацию Екатеринбурга выплатить более 26 млн руб. Суммы весьма значительны, и в перспективе вынудят перевозчиков или отказаться от бизнеса, или выходить за рамки правового поля, отказывая в услугах гражданам с «Екартами».
«Администрация города, заинтересованная в привлечении частных транспортных компаний для обслуживания маршрутов, обещала скомпенсировать затраты на перевозку льготников, но потом отказалась это делать в добровольном порядке. Поэтому, устав слушать обещания, практически все перевозчики сегодня обратились в суд. У нас есть расходы на топливо, на лизинг, на зарплату — все это нужно оплачивать. Если предприятию не хватает средств, оно вынуждено уйти с маршрута», — рассказал заместитель директора ТК «Параллель» Сергей Антропов.
При этом перевозчики не исключают, что отказ в субсидиях свидетельствует об отсутствии дальнейшей заинтересованности городских властей в услугах частных транспортных компаний. Дело в том, что в случае введения в Екатеринбурге новой схемы общественного транспорта их число будет сведено к минимуму. Это обеспечит пассажирами зачастую проигрывающий «частникам» в конкурентной борьбе муниципальный транспорт и сделает его работу безубыточной.
«Мы сейчас все находимся в «подвешенном» состоянии, не можем просчитать свою экономику. Аукционной документации по новой транспортной схеме пока нет, без нее мы не знаем, кто будет участвовать в конкурсах на вводимые маршруты и на каких условиях», — пояснил Сергей Антропов.
Таким образом, по мнению экспертов, итогом транспортной реформы Екатеринбурга может стать система, где будет превалировать муниципальный транспорт, перевозящий граждан за полную стоимость. Остальные участники рынка будут задействованы по остаточному принципу. Это касается и частных транспортных компаний, и потребителей, имеющих право на льготы. Наблюдатели отмечают, что введение такой «оптимальной» системы может стать поводом для недовольства как перевозчиков, так и граждан.
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