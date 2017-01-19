Дайджест

На итальянский отель сошла лавина

19 январь 2017 (12:47)

На итальянский отель обрушилась снежная лавина. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в среду, 18 января. Лавина сошла на гостиницу «Риджопиано» в провинции Пескара региона Абруццо.

В настоящий момент пропавшими без вести числятся три человека. Однако, по другим данным, в отеле в момент схода лавины находились 20 постояльцев.

Власти выясняют обстоятельства произошедшего, на место направляются спасатели.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...