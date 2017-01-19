Дайджест
На итальянский отель сошла лавина
19 январь 2017 (12:47)
На итальянский отель обрушилась снежная лавина. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в среду, 18 января. Лавина сошла на гостиницу «Риджопиано» в провинции Пескара региона Абруццо.
В настоящий момент пропавшими без вести числятся три человека. Однако, по другим данным, в отеле в момент схода лавины находились 20 постояльцев.
Власти выясняют обстоятельства произошедшего, на место направляются спасатели.
Инцидент произошел в среду, 18 января. Лавина сошла на гостиницу «Риджопиано» в провинции Пескара региона Абруццо.
В настоящий момент пропавшими без вести числятся три человека. Однако, по другим данным, в отеле в момент схода лавины находились 20 постояльцев.
Власти выясняют обстоятельства произошедшего, на место направляются спасатели.
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