Дайджест
Майк Тайсон выпустил музыкальный клип
19 январь 2017 (12:42)
Американский боксер Майк Тайсон выпустил клип на трек «If You Show Up». Видеозапись появилась на канале спортсмена в YouTube.
Тайсон записал трек совместно с американским поп-певцом Крисом Брауном. «If You Show Up» является диссом на рэпера Soulja Boy, который станет соперником Брауна в боксерском поединке, запланированном на весну 2017 года. На данный момент ролик посмотрели более 600 тыс. пользователей.
Тайсон записал трек совместно с американским поп-певцом Крисом Брауном. «If You Show Up» является диссом на рэпера Soulja Boy, который станет соперником Брауна в боксерском поединке, запланированном на весну 2017 года. На данный момент ролик посмотрели более 600 тыс. пользователей.
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