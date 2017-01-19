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Майк Тайсон выпустил музыкальный клип

Американский боксер Майк Тайсон выпустил клип на трек «If You Show Up». Видеозапись появилась на канале спортсмена в YouTube.



Тайсон записал трек совместно с американским поп-певцом Крисом Брауном. «If You Show Up» является диссом на рэпера Soulja Boy, который станет соперником Брауна в боксерском поединке, запланированном на весну 2017 года. На данный момент ролик посмотрели более 600 тыс. пользователей.

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