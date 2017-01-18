Дайджест
В Германии будут судить бывших охранников Освенцима
18 январь 2017 (17:16)
В Германии будут судить бывших охранников концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
Прокурор Йенс Роммель, который является руководителем Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, заявил, что дела троих бывших эсесовцев уже переданы в прокуратуры Геры, Штутгарта и Ольденбурга.
Он также рассказал, что подозреваемым в настоящее время уже более 90 лет. Роммель уточнил, что в формированиях СС они занимали незначительные должности.
В июне прошлого года 94-летний экс-охранник Освенцима был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о причастности к смерти 170 тыс. человек.
Прокурор Йенс Роммель, который является руководителем Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, заявил, что дела троих бывших эсесовцев уже переданы в прокуратуры Геры, Штутгарта и Ольденбурга.
Он также рассказал, что подозреваемым в настоящее время уже более 90 лет. Роммель уточнил, что в формированиях СС они занимали незначительные должности.
В июне прошлого года 94-летний экс-охранник Освенцима был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о причастности к смерти 170 тыс. человек.
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