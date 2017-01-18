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В Германии будут судить бывших охранников Освенцима

В Германии будут судить бывших охранников концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.



Прокурор Йенс Роммель, который является руководителем Центра по раскрытию преступлений национал-социализма, заявил, что дела троих бывших эсесовцев уже переданы в прокуратуры Геры, Штутгарта и Ольденбурга.



Он также рассказал, что подозреваемым в настоящее время уже более 90 лет. Роммель уточнил, что в формированиях СС они занимали незначительные должности.



В июне прошлого года 94-летний экс-охранник Освенцима был приговорен к пяти годам тюремного заключения по делу о причастности к смерти 170 тыс. человек.

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