Дайджест
В Боливии произошло крупное ДТП с автобусом
18 январь 2017 (17:15)
На юге Боливии перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает издание El Dia.
Отмечается, что 13 человек погибли, еще 27 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказались двое детей.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправных тормозов транспортного средства.
Ранее в Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего погиб один человек и четверо пострадали.
Отмечается, что 13 человек погибли, еще 27 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших оказались двое детей.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправных тормозов транспортного средства.
Ранее в Лахденпохском районе Карелии опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего погиб один человек и четверо пострадали.
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