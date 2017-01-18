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ФК «Ювентус» разработал новый логотип

Стоимость нового логотипа туринского футбольного клуба «Ювентус» составила 200 тыс. евро (214,2 тыс. долл.). Об этом в своем Twitter сообщила журналист Нима Тавалли.



Эмблема будет введена в использование в июле 2017 года. Большая часть болельщиков клуба с недоумением отнеслась к ребрендингу. По их мнению, старый логотип был лучше.



16 января «Ювентус» официально представил новый логотип. Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане. Эмблема представляет собой две отдельные белые линии, на черном фоне создающие букву J, над которыми написано название команды на латинице — Juventus.

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