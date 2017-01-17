Дайджест
Сидр признали сельскохозяйственным продуктом
17 январь 2017 (17:27)
Сидр (слабоалкогольный напиток на основе брожения яблочного сока) включен в список сельхозпродукции. Об этом сообщается на портале правовой информации.
По мнению экспертов, компании, производящие сидр, теперь могут рассчитывать на льготы и субсидии. «Это очень важно и это политическое решение прежде всего, во вторую очередь — экономическое. Поскольку это сельскохозяйственный продукт, производители смогут рассчитывать на субсидии. Посмотрим еще, как государство отнесется к малым производителям, потому что именно они производят сидр», — заявил Национальной службе новостей (НСН) директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
14 января стало известно о том, что розничная цена водки в России может вырасти до 205-210 рублей за пол-литровую бутылку. Об этом заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов. Окончательное решение, как сообщил чиновник, будет принято «в ближайшие неделю-две».
По мнению экспертов, компании, производящие сидр, теперь могут рассчитывать на льготы и субсидии. «Это очень важно и это политическое решение прежде всего, во вторую очередь — экономическое. Поскольку это сельскохозяйственный продукт, производители смогут рассчитывать на субсидии. Посмотрим еще, как государство отнесется к малым производителям, потому что именно они производят сидр», — заявил Национальной службе новостей (НСН) директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
14 января стало известно о том, что розничная цена водки в России может вырасти до 205-210 рублей за пол-литровую бутылку. Об этом заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов. Окончательное решение, как сообщил чиновник, будет принято «в ближайшие неделю-две».
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