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На Украине готовят радикальную реформу пенсионной системы

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что страну ожидает радикальная пенсионная реформа. Об этом он сказал в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше, передает украинское издание «Вести».



«Если эта схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет в 2024 году. Эта система социально справедлива, потому что и для президента, и для простого рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий», — отметил чиновник.



Он добавил, что шок из-за нового пенсионного законодательства может быть таким же, как и после повышения тарифов. «Но это вынужденный и необходимый шаг», — подчеркнул министр.

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