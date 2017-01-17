Дайджест
Верховный суд Египта отменил решение о передаче островов саудовцам
17 январь 2017 (17:26)
Верховный суд Египта подтвердил незаконность передачи Саудовской Аравии расположенных в Красном море островов Тиран и Санафир. Об этом сообщает The South China Morning Post.
Таким образом, была отвергнута апелляция египетского правительства на решение административного суда о недействительности договора между Каиром и Эр-Риядом, подписанного в конце декабря прошлого года, о передаче островов Саудовской Аравии.
«Правительство не смогло предоставить документы, которые бы доказывали обратное», — говорится в решении суда.
В апреле прошлого года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду. Египетские власти тогда объяснили, что острова принадлежат королевству, а под защитой Каира они находились по просьбе саудитов с 1950 года. Подобное решение вызвало недовольство многих египтян.
Таким образом, была отвергнута апелляция египетского правительства на решение административного суда о недействительности договора между Каиром и Эр-Риядом, подписанного в конце декабря прошлого года, о передаче островов Саудовской Аравии.
«Правительство не смогло предоставить документы, которые бы доказывали обратное», — говорится в решении суда.
В апреле прошлого года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду. Египетские власти тогда объяснили, что острова принадлежат королевству, а под защитой Каира они находились по просьбе саудитов с 1950 года. Подобное решение вызвало недовольство многих египтян.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сын Усамы бен Ладена потребовал сменить власть в Саудовской Аравии
- Король Саудовской Аравии пока не собирается в Россию
- Иран обвинил власти Саудовской Аравии в давке
- «Лукойл» уходит из Саудовской Аравии
- У деловых женщин Саудовской Аравии появится собственный город
Loading...