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Верховный суд Египта отменил решение о передаче островов саудовцам

Верховный суд Египта подтвердил незаконность передачи Саудовской Аравии расположенных в Красном море островов Тиран и Санафир. Об этом сообщает The South China Morning Post.



Таким образом, была отвергнута апелляция египетского правительства на решение административного суда о недействительности договора между Каиром и Эр-Риядом, подписанного в конце декабря прошлого года, о передаче островов Саудовской Аравии.



«Правительство не смогло предоставить документы, которые бы доказывали обратное», — говорится в решении суда.



В апреле прошлого года во время визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдула-Азиза Аль Сауда в Египет стороны подписали соглашение, в соответствии с которым Тиран и Санафир отошли Эр-Рияду. Египетские власти тогда объяснили, что острова принадлежат королевству, а под защитой Каира они находились по просьбе саудитов с 1950 года. Подобное решение вызвало недовольство многих египтян.

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