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Возле Макаровского моста в Екатеринбурге снесут два двухэтажных дома
17 январь 2017 (17:38)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Администрация Екатеринбурга разрешила расселить и снести двухэтажные дома № 6 и № 8 по улице Энергостроителей (всего 19 квартир). Соответствующие постановления опубликованы на сайте муниципалитета.
«В случае добровольного согласия правообладателей изымаемой недвижимости на ее изъятие заключить соглашения. В случае если по истечении 90 дней со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения указанным правообладателем не представлено подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии жилого помещения и земельного участка», — говорится в одном из постановлений.
Земельный участок, судя по Генплану, предназначается под жилую многоэтажную застройку. Параметры жилого микрорайона пока неизвестны. По некоторым данным, данный земельный участок в 2015 году приобрела компания «Брусника» за 17,6 млн руб.
«В случае добровольного согласия правообладателей изымаемой недвижимости на ее изъятие заключить соглашения. В случае если по истечении 90 дней со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости проекта соглашения указанным правообладателем не представлено подписанное соглашение, обратиться в суд с иском о принудительном изъятии жилого помещения и земельного участка», — говорится в одном из постановлений.
Земельный участок, судя по Генплану, предназначается под жилую многоэтажную застройку. Параметры жилого микрорайона пока неизвестны. По некоторым данным, данный земельный участок в 2015 году приобрела компания «Брусника» за 17,6 млн руб.
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