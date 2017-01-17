Дайджест
На Украине переименуют порты
17 январь 2017 (13:05)
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян принял решение сменить названия морских портов, которые угрожают независимости страны. Об этом чиновник написал в Facebook.
«Надеюсь, что руководство Украинских железных дорог, морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», — написал Омелян.
Распоряжение о переименовании объектов, по его словам, необходимо выполнить до 29 апреля.
«Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», — отметил министр.
«Надеюсь, что руководство Украинских железных дорог, морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Переименует порты Ильичевск и Южный с Октябрьском, региональные железные дороги (Южную, которая на севере; Юго-Западную, которая в центре) и многие другие», — написал Омелян.
Распоряжение о переименовании объектов, по его словам, необходимо выполнить до 29 апреля.
«Границу между Украиной и Россией не следует рассматривать лишь как границу между двумя странами — ее следует рассматривать как границу между цивилизацией на западе и варварами на востоке», — отметил министр.
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