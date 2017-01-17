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В Ирбите проводится проверка в связи с обрушением кровли памятника архитектуры XIX века
17 январь 2017 (12:27)
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. Ирбитская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обрушением кровли в нежилом здании № 25 по ул. Революции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По предварительной информации, двухэтажное здание 1887 года постройки является образцом жилищного строительства конца XIX века, памятником архитектуры и находится на областном балансе.
Как установлено, сегодня, 17 января 2017 года, приблизительно в 8.57 в оперативные службы поступило сообщение об обрушении кровли здания. В результате ЧП, предварительно, пострадавших нет.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащего содержания и эксплуатации памятника архитектуры, установит, какие меры предпринимались по его ремонту.
По предварительной информации, двухэтажное здание 1887 года постройки является образцом жилищного строительства конца XIX века, памятником архитектуры и находится на областном балансе.
Как установлено, сегодня, 17 января 2017 года, приблизительно в 8.57 в оперативные службы поступило сообщение об обрушении кровли здания. В результате ЧП, предварительно, пострадавших нет.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку по факту ненадлежащего содержания и эксплуатации памятника архитектуры, установит, какие меры предпринимались по его ремонту.
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