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Renault увеличил цены на свои автомобили в России

УрБК, Москва, 17.01.2017. Компания Renault с 12 января повысила рекомендованные цены на весь модельный ряд 2017 года в среднем на 1,77%, при этом стоимость автомобилей 2016 года выпуска осталась без изменений. Об этом сообщает «За рулем.РФ».



Так, новый компактный кроссовер Renault Kaptur прибавил в начальной комплектации 20 тыс. руб., автомобиль 2017 года выпуска в комплектации Life обойдется теперь в 879 тыс. руб. В комплектации Drive машины подорожали на 10 тыс. руб., кроме варианта с мотором 1,6 л, 114 л. с., передним приводом и вариатором — такой кроссовер можно приобрести по старой цене, за 979 тыс. 990 руб. Renault Kaptur в комплектации Style прибавил 30 тыс. руб. и стоит теперь от 1 млн 49 тыс. 990 руб.



Другой кроссовер — Renault Duster в базовой комплектации Authentique «потяжелел» на 10 тыс. руб. и обойдется теперь в 639 тыс. руб., такой же автомобиль с полным приводом стал дороже на 16 тыс. руб. (новая цена — 755 тыс. 990 руб.). Остальные комплектации «подросли» на 17-20 тыс. руб.



Sandero подорожал от 10 до 12 тыс. руб., начальная цена в комплектации Access теперь составляет 489 тыс. 900 руб. вместо прежних 479 тыс. 900 руб. Sandero Stepway подорожал от 10 до 12 тыс. руб. и в начальной Confort обойдется в 639 тыс. 990 руб.



Модели Logan, Sandero и Sandero Stepway лишились в 2017 году нескольких комплектаций. Например, Logan потерял пять комплектаций — теперь нет версии с мотором мощностью 102 л. с. и 5-ступенчатой механикой, также в дорогих версиях Privilege и Luxe Privilege отсутствуют варианты с 82-сильным мотором и роботизированной коробкой передач. Logan в начальной комплектации Access прибавил 10 тыс. руб. и стоит сейчас 479 тыс. руб. Остальные комплектации подорожали на 11-14 тыс. руб.

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