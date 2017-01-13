Дайджест
Франция начала поставки газа на Украину
13 январь 2017 (12:52)
Французская компания Engie начала поставки газа на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
С начала месяца в украинскую газотранспортную систему было закачано 3,9 млн кубометров газа.
Отмечается, что ежесуточный объем поступлений составляет около 0,4 млн кубометров. Топливо импортируется с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.
Engie и «Укртрансгаз» заключили соглашение о поставках газа в октябре 2016 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уточнил, что французская компания стала первой европейской компанией, решившей использовать украинские подземные газовые хранилища (ПХГ).
С начала месяца в украинскую газотранспортную систему было закачано 3,9 млн кубометров газа.
Отмечается, что ежесуточный объем поступлений составляет около 0,4 млн кубометров. Топливо импортируется с территории Польши через газоизмерительную станцию Германович.
Engie и «Укртрансгаз» заключили соглашение о поставках газа в октябре 2016 года. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев уточнил, что французская компания стала первой европейской компанией, решившей использовать украинские подземные газовые хранилища (ПХГ).
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