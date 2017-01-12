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УБРиР провел «Рождественские каникулы» для воспитанников детских домов

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» впервые провел проект «Рождественские каникулы» для выпускников детских домов и социального центра. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



В начале января 15 подростков из Богдановича, Качканара, Нижнего Тагила и Первоуральска приехали в головной офис УБРиР, чтобы подготовиться к взрослой жизни.



«Перед нами стояла задача за 5 дней попытаться сформировать у выпускников потребность к трудовой деятельности и самостоятельной жизни. Ведь существует множество грустных примеров того, как выпускники не умеют зарабатывать деньги, готовить еду и даже покупать продукты. А мы создали все условия, чтобы они этому научились», — подчеркнула начальник отдела PR-проектов УБРиР Элина Кущенко.



По ее словам, организаторы строили программу таким образом, чтобы ребята могли получить теоретические знания, но также успели с пользой провести свободное время. Днем на лекциях и тренингах ребят учили ставить себе цели в жизни: как поступить в колледж и получить образование, как устроиться на работу и самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Также подросткам рассказывали об основах создания семьи, особое внимание уделили вопросам финансовой грамотности и формирования семейного бюджета, дали базовые знания о защите прав человека и получении медицинской помощи. После лекций дети были на экскурсиях: познакомились с историей Урала и посетили музей первого президента России Бориса Ельцина. А еще подростки побывали в торгово-производственной компании «Сима-Ленд» и посмотрели, как организован процесс работы на крупном предприятии. В один из вечеров участники программы посетили ледовый городок и сходили в кино.



«Часто так бывает, что находясь в социальных центрах, не все дети могут раскрыться. Но здесь я увидела, как они преобразились! Я чувствовала гордость, когда слышала, как они рассуждают на серьезные темы, задают дополнительные вопросы и проявляют интерес к программе. Здесь они учились простым, но очень нужным вещам: покупать продукты и готовить, а также заботиться о себе и думать об окружающих», — отметила воспитатель ГОУ «Первоуральский детский дом №1» Наталья Панюкова.



Благодаря поддержке уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, проект был реализован в кротчайшие сроки. С его помощью организаторы предусмотрели все нюансы законодательства в организации подобных мероприятий.



«Этот проект действительно можно назвать уникальным, потому что он важен для всех — и для детей, и для взрослых. Общаясь в неформальной обстановке, мы смогли услышать ребят, понять их отношение к сложившейся проблеме и попытаться найти грамотное решение. За эти пять дней не только дети приобрели важный опыт, но и все взрослые», — подчеркнул Игорь Мороков.



«Раньше нам было важно обновить материально-техническую базу детских домов. Теперь мы сосредоточились на вопросах, связанных с психологической поддержкой и адаптацией детей. Наши проекты направлены на то, чтобы каждый выпускник детского дома смог реализовать все планы, найти свое место в жизни и создать счастливую семью. Приятно осознавать, что у нас появились единомышленники: программа заинтересовала таких крупных партнеров нашего банка, как торгово-производственная компания «Сима-Ленд», «Юникс», «Корпорация Центр», управляющая компания «Ресторация USTA», Президентский центр Бориса Ельцина, ТК «Детское бюро путешествий». Все они согласились участвовать в совместном благотворительном проекте «Рождественские каникулы», — пояснила заместитель директора департамента маркетинга УБРиР Евгения Гинзбург.

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