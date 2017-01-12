Кризис

Минфин РФ предлагает повысить минимальную цену водки на 15%

Минфин РФ предлагает повысить минимальную розничную цену водки (МРЦ) на 15% — с текущих 190 руб. до 219 руб. за 0,5 литра. Планируемый срок вступления в силу — июнь 2017 года, передает РИА «Новости».



Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.



Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. В августе 2016 года Минфин предложил повысить минимальную цену водки до 197 руб. за 0,5 литра, однако это предложение принято не было, и цена осталась прежней.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: