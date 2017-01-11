Дайджест
ВКС России в 2017 году получат четыре комплекта системы С-400
11 январь 2017 (17:13)
Воздушно-космические силы России получат в 2017 году еще четыре полковых комплекта новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС.
«Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России», — добавили в военном ведомстве.
По открытым данным, с 2007 по 2016 год военные развернули не менее 19 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава (за исключением 1532-го полка на Камчатке с тремя дивизионами), оснащенных системой С-400. По действующим планам Госпрограммы вооружения на период до 2020 года, Минобороны должно получить 56 дивизионов этой системы.
«Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России», — добавили в военном ведомстве.
По открытым данным, с 2007 по 2016 год военные развернули не менее 19 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава (за исключением 1532-го полка на Камчатке с тремя дивизионами), оснащенных системой С-400. По действующим планам Госпрограммы вооружения на период до 2020 года, Минобороны должно получить 56 дивизионов этой системы.
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