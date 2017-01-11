Дайджест
Донской спрогнозировал рост цен на нефть
11 январь 2017 (17:12)
Цены на нефть в среднесрочной перспективе вырастут до 60-65 долл. США за баррель. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
«Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн баррелей в сутки», — пояснил глава Минприроды.
До уровня в 60-65 долл. нефть, по мнению Донского, подорожает в 2017-2018 годах. Он также сообщил, что в первом полугодии 2017-го сокращение объемов нефтедобычи российскими компаниями должно составить 2,7%.
«Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн баррелей в сутки», — пояснил глава Минприроды.
До уровня в 60-65 долл. нефть, по мнению Донского, подорожает в 2017-2018 годах. Он также сообщил, что в первом полугодии 2017-го сокращение объемов нефтедобычи российскими компаниями должно составить 2,7%.
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