Дайджест

19 стран призвали отстранить Россию от международных соревнований

11 январь 2017 (12:45)

Антидопинговые организации 19 стран выступили за отстранение России от участия во международных соревнованиях. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.

«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.

«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте.

Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.

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