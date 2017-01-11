Дайджест
19 стран призвали отстранить Россию от международных соревнований
11 январь 2017 (12:45)
Антидопинговые организации 19 стран выступили за отстранение России от участия во международных соревнованиях. Текст заявления опубликован в аккаунте журналиста BBC Дэна Роана в Twitter.
«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.
«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте.
Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.
«В связи с появлением новых неопровержимых доказательств существования государственной системы сокрытия допинга в России по результатам расследования Макларена руководство призывает отстранить страну от участия во всех международных соревнованиях, пока спорт и антидопинговая система в России не станет отвечать требованиям WADA», — говорится в заявлении.
«Также руководство просит перенести все запланированные на территории России соревнования и установить мораторий на проведение других турниров в стране», — отмечается в тексте.
Кроме того, руководители NADO подчеркнули, что все антидопинговые организации должны быть независимыми.
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