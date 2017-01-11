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WikiLeaks прокомментировал «компромат» на Трампа

WikiLeaks в своем твиттере заявил, что информация о том, что Россия якобы собирает компромат на избранного президента США Дональда Трампа недостоверной.



«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности», — говорится в сообщении сайта.



Ранее сообщалось, что Дональд Трамп эмоционально отреагировал на сообщения о якобы проводимом Россией сборе компромата на него.

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