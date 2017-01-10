Дайджест
В Китае обнаружили древнюю гробницу
10 январь 2017 (17:19)
В китайской провинции Хунань археологи обнаружили гробницу, возраст которой может составлять 1,4 тыс. лет. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, на стенах гробницы археологи обнаружили изображения двух женщин. Длина найденной гробницы составляет 14 м, ширина — 2 м.
Эксперты полагают, что, согласно обнаруженным в гробнице предметам, она относится к эпохе Южных и Северных Династии — 5-6 века н.э.
По данным агентства, на стенах гробницы археологи обнаружили изображения двух женщин. Длина найденной гробницы составляет 14 м, ширина — 2 м.
Эксперты полагают, что, согласно обнаруженным в гробнице предметам, она относится к эпохе Южных и Северных Династии — 5-6 века н.э.
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