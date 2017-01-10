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В Финском заливе обнаружили пропавшее судно

Спасатели МЧС России обнаружили на дне Финского залива объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ленинградской области.



За шесть дней, как отмечается, в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Ведомство сообщает, что в общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1,5 тыс. кв. км акватории и береговой линии.



Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи в Финском заливе рыболовецкого судна, на борту которого находились три человека.

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