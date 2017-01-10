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Российские миллиардеры заработали на победе Трампа

Совокупное состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 млрд долл. США. Об этом сообщает Forbes.



По данным издания, этот рост связан с укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.



Стоимость активов главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона, как отмечается, выросла на 1,9 млрд долл. с 8 ноября 2016 года. Таким образом, по оценке издания, его состояние составляет 18,2 млрд. Михельсон возглавляет рейтинг богатейших российских предпринимателей 2016 года.

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