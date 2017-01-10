Дайджест
Российские миллиардеры заработали на победе Трампа
10 январь 2017 (17:19)
Совокупное состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 млрд долл. США. Об этом сообщает Forbes.
По данным издания, этот рост связан с укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.
Стоимость активов главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона, как отмечается, выросла на 1,9 млрд долл. с 8 ноября 2016 года. Таким образом, по оценке издания, его состояние составляет 18,2 млрд. Михельсон возглавляет рейтинг богатейших российских предпринимателей 2016 года.
По данным издания, этот рост связан с укреплением рубля и ростом стоимости российских ценных бумаг.
Стоимость активов главы правления НОВАТЭК Леонида Михельсона, как отмечается, выросла на 1,9 млрд долл. с 8 ноября 2016 года. Таким образом, по оценке издания, его состояние составляет 18,2 млрд. Михельсон возглавляет рейтинг богатейших российских предпринимателей 2016 года.
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