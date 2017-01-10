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В Туве футбольные ворота убили школьника

В Туве 13-летний ребенок погиб после падения футбольных ворот. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.



Инцидент произошел днем 9 января в спортивной школе села Тээли во время игры в баскетбол. Подросток был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную помощь, скончался в тот же день. По предварительным данным, причиной смерти школьника стала закрытая черепно-мозговая травма.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

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