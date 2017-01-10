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Украинские офицеры устроили массовую драку

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили в Киеве массовую драку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник министерства обороны Алексей Липириди.



По его словам, группа пьяных военнослужащих начала приставать к девушкам. «Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку», — написал Липириди.



Как он отметил, полиция дважды разнимала конфликтующих. При этом, добавил Липириди, сотрудники органов внутренних дел попросили его не вызывать военный патруль, который мог доставить офицеров в комендатуру для наложения дисциплинарного взыскания.

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