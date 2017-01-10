Дайджест
Украинские офицеры устроили массовую драку
10 январь 2017 (13:03)
Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили в Киеве массовую драку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник министерства обороны Алексей Липириди.
По его словам, группа пьяных военнослужащих начала приставать к девушкам. «Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку», — написал Липириди.
Как он отметил, полиция дважды разнимала конфликтующих. При этом, добавил Липириди, сотрудники органов внутренних дел попросили его не вызывать военный патруль, который мог доставить офицеров в комендатуру для наложения дисциплинарного взыскания.
По его словам, группа пьяных военнослужащих начала приставать к девушкам. «Это не понравилось другим молодым людям лет 20-22, и конфликт перерос в драку», — написал Липириди.
Как он отметил, полиция дважды разнимала конфликтующих. При этом, добавил Липириди, сотрудники органов внутренних дел попросили его не вызывать военный патруль, который мог доставить офицеров в комендатуру для наложения дисциплинарного взыскания.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сербские мужчины устроили дуэль на метлах
- Ковальчука не стали дисквалифицировать за драку на матче КХЛ
- Девочки-хоккеистки устроили драку на льду
- В Санкт-Петербурге полиция пресекла массовую драку мигрантов
- Участники философского форума устроили драку в центре Москвы
Loading...