Дайджест

Рост ВВП Китая в 2016 году составил 6,7%

10 январь 2017 (13:02)

Рост китайской экономики в 2016 году составил 6,7%. Об этом сообщил Сюй Шаоши, глава Государственного комитета по делам развития и реформ, передает Reuters.

При этом правительство страны рассчитывало, что рост ВВП страны за прошедший год составит от 6,5 до 7%. Для этого государство активно расходовало бюджетные средства, также наблюдались рекордные показатели в сфере банковского кредитования.

По данным агентства, подобная политика привела к «взрывному» росту госдолга Китая.

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