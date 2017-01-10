Дайджест
Рост ВВП Китая в 2016 году составил 6,7%
10 январь 2017 (13:02)
Рост китайской экономики в 2016 году составил 6,7%. Об этом сообщил Сюй Шаоши, глава Государственного комитета по делам развития и реформ, передает Reuters.
При этом правительство страны рассчитывало, что рост ВВП страны за прошедший год составит от 6,5 до 7%. Для этого государство активно расходовало бюджетные средства, также наблюдались рекордные показатели в сфере банковского кредитования.
По данным агентства, подобная политика привела к «взрывному» росту госдолга Китая.
При этом правительство страны рассчитывало, что рост ВВП страны за прошедший год составит от 6,5 до 7%. Для этого государство активно расходовало бюджетные средства, также наблюдались рекордные показатели в сфере банковского кредитования.
По данным агентства, подобная политика привела к «взрывному» росту госдолга Китая.
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