Кризис

СПК требует взыскать со свердловского минтранса более 300 млн рублей

ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК) требует взыскать с регионального министерства транспорта и связи 313,26 млн руб. Об этом говорится в материалах арбитражного суда.



Суть финансовых претензий «дочки» РЖД к ведомству не раскрывается.



В настоящее время иск к производству не принят.

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