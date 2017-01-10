Кризис

СПК требует взыскать со свердловского минтранса более 300 млн рублей

10 январь 2017 (12:05)

ОАО «Свердловская пригородная компания» (СПК) требует взыскать с регионального министерства транспорта и связи 313,26 млн руб. Об этом говорится в материалах арбитражного суда.

Суть финансовых претензий «дочки» РЖД к ведомству не раскрывается.

В настоящее время иск к производству не принят.

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