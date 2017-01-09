Кризис
Свердловская область берет кредит для покрытия кассового разрыва
9 январь 2017 (17:57)
Правительство Свердловской области приняло решение взять кредит из федерального бюджета. Для этого было принято постановление «О привлечении в 2017 году из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердловской области».
Как указано в документе, кредит берется «с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета».
Подписать соглашение о предоставлении кредита должен глава управления федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев и министр финансов региона Галина Кулаченко.
Как указано в документе, кредит берется «с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета».
Подписать соглашение о предоставлении кредита должен глава управления федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев и министр финансов региона Галина Кулаченко.
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