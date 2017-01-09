Кризис

Свердловская область берет кредит для покрытия кассового разрыва

Правительство Свердловской области приняло решение взять кредит из федерального бюджета. Для этого было принято постановление «О привлечении в 2017 году из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердловской области».



Как указано в документе, кредит берется «с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета».



Подписать соглашение о предоставлении кредита должен глава управления федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев и министр финансов региона Галина Кулаченко.

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