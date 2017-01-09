Кризис

Свердловская область берет кредит для покрытия кассового разрыва

9 январь 2017 (17:57)

Правительство Свердловской области приняло решение взять кредит из федерального бюджета. Для этого было принято постановление «О привлечении в 2017 году из федерального бюджета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердловской области».

Как указано в документе, кредит берется «с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета».

Подписать соглашение о предоставлении кредита должен глава управления федерального казначейства по Свердловской области Алексей Пантелеев и министр финансов региона Галина Кулаченко.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...