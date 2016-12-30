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В Дегтярске возбуждено уголовное дело против гендиректора автотранспортного МУПа

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2016. В Дегтярске исполняющий обязанности генерального директора МУП «Автотранспортное предприятие «Дегтярское» уличен в хищении средств, принадлежащих предприятию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно материалам проверки прокуратуры, и.о. гендиректора МУПа был назначен в сентябре 2015 года. В соответствии с положениями трудового договора, он является материально ответственным лицом и обязан обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств предприятия, а также имущества, переданного предприятию.



Установлено, что администрация Дегтярска передала МУПу в хозяйственное ведение нежилые помещения по адресу ул. Фабричная и ул. Калинина в г. Дегтярске. В свою очередь предприятие, в сентябре 2015 года предоставило здание на ул. Фабричная в аренду ООО «Теплоизоляция Е».



«В нарушение должностных обязанностей и.о. генерального директора, выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на предприятии, используя свое служебное положение получил 1 и 8 октября 2015 года от директора ООО «Теплоизоляция Е» денежные средства в общей сумме 60 тыс. рублей в качестве арендной платы. При этом он выдал квитанции к приходному кассовому ордеру, однако в кассу муниципального предприятия данные денежные средства он не внес», — сообщает пресс-служба прокуратуры.



То есть имело место хищение 60 тыс. руб., принадлежащих предприятию. В связи с этим в отношении и.о. гендиректора возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Ход предварительного следствия находится на контроле прокуратуры.

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