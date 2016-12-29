ЖК «Соловьи»: Пайщики по-прежнему бесправны

В Екатеринбурге в середине декабря введен в эксплуатацию один из наиболее проблемных долгостроев региона — жилой комплекс «Соловьи». Тем не менее пайщики, купившие в нем квартиры еще 7-8 лет назад, по-прежнему рискуют остаться без жилья. Застройщик требует с них существенных доплат, в противном случае грозится вернуть участникам жилищно-строительного кооператива обесценившиеся за время строительства средства.Напомним, возведение ЖК «Соловьи» на пересечении улиц Кировоградской и Республиканской началось еще в 2008 году. Изначально в доме было запланировано пять этажей. Однако впоследствии застройщик, ГК «Домбери», возглавляемый эстрадным певцом и художественным руководителем Театра эстрады Александром Новиковым и бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым, самовольно возвел 16-этажный дом площадью 17,3 тыс. кв. м. В нем были запланированы 356 квартир, а также нежилые помещения. Тогда же был создан жилищно-строительный кооператив «Соловьи», во главе которого встали люди, близкие застройщику.В 2012 году оказалось, что средств на полное завершение масштабного проекта у застройщика не хватает, из-за чего были нарушены первоначальные сроки ввода комплекса в эксплуатацию. Строительство стало существенно отставать от ранее запланированных графиков, а затем и вовсе остановилось.«Компания «Домбери», директором которой представлялся Александр Новиков, с 2008 года занималась возведением нашего дома. Михаил Шилиманов руководил строительством, хотя нигде на документах нет его подписей. Его участие подтверждают следственные органы. Мы пострадали от действий этих людей и сегодня требуем привлечения их к ответственности», — рассказал представитель ЖСК «Соловьи».В дальнейшем на объект зашел новый инвестор — компания «Техстрой». Возведение дома возобновилось, чему способствовал займ размером в 30 млн руб., выданный ОАО «САИЖК», а также продажи квартир. Тем не менее сроки сдачи переносились еще несколько раз, несмотря на высокую степень готовности. Пайщики ЖСК «Соловьи» не раз участвовали в протестных акциях граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.В настоящее время на объекте завершены все строительные работы. В полном объеме выполнено благоустройство придомовой территории — уложен асфальт, установлена детская площадка. С 15 декабря компания «Техстрой» имеет право передавать гражданам квартиры для проведения чистовых отделочных работ, а также осуществлять регистрацию прав собственности за гражданами.Тем не менее значительная часть покупателей квартир в ЖК «Соловьи» до сих пор не уверена, что получит свое жилье. Компания «Техстрой» требует с них доплаты — по 4 тыс. руб. с каждого квадратного метра.«Дом строился более 8 лет. На данном этапе он введен в эксплуатацию, но новый подрядчик потребовал внести по 4 тыс. руб. за кв. м. Кроме того, площади квартир вопреки проектной документации оказались на 4-5 кв. м. больше, что тоже сказалось на сумме. В итоге в среднем нужно доплатить порядка по 300-400 тыс. руб. с каждой квартиры. При этом «Техстрой» не предоставил никакой информации по дополнительным расходам. Если же люди не выполнят данных требований, им вернут деньги, которые были внесены 7-8 лет назад», — пояснил представитель ЖСК.По его словам, объем доплат доходит до 30% стоимости квартиры. Большинство пайщиков не располагают такой суммой и не могут взять заем, поскольку уже выплачивают кредит за квартиру и, кроме того, вынуждены снимать жилье.«Это неподъемные суммы. Люди теперь просто не знают, что им предпринять, как обезопасить себя от такой сделки. Застройщик говорит нам, что те, кто не успел до 15 декабря внести средства, своих квартир не получат», — пояснила участница кооператива.В том, что проблемы долгостроя так и не разрешились, граждане обвиняют в первую очередь инициаторов проекта ЖК «Соловьи».Следует отметить, что негласные руководители компании «Домбери» А. Новиков и М. Шилиманов сегодня находятся под следствием по делу, связанному со строительством коттеджного поселка «Бухта Квинс». Его возведение также было остановлено, в результате чего 65 пайщиков остались без жилья. Сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию руководителя Театра эстрады и отменил домашний арест Александра Новикова, который ему назначили 23 декабря. Бывший замминистра экономики региона пытается оспорить решение о содержании под стражей.УрБК будет следить за развитием событий.