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В Риге совершил аварийную посадку пассажирский самолет
29 декабрь 2016 (10:18)
В Риге совершил аварийную посадку самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. Об этом сообщает Delfi.
По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.
В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.
Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.
По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.
В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.
Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.
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