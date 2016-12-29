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В Риге совершил аварийную посадку пассажирский самолет

29 декабрь 2016 (10:18)

В Риге совершил аварийную посадку самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.

В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.

Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.

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