Дайджест

В Риге совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В Риге совершил аварийную посадку самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. Об этом сообщает Delfi.



По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.



В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.



Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: