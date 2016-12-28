Дайджест
В Перу автомобиль упал в пропасть
28 декабрь 2016 (17:13)
На юге Перу автомобиль упал в пропасть с высоты более 300 метров. Об этом сообщает издание La Republica.
Как отмечается, причины инцидента неизвестны. На месте аварии спасатели не нашли тело водителя. Не исключается, что его унесло течением реки, в которую упало транспортное средство.
Погибли 12 человек, трое, среди которых взрослый и двое детей, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.
Как отмечается, причины инцидента неизвестны. На месте аварии спасатели не нашли тело водителя. Не исключается, что его унесло течением реки, в которую упало транспортное средство.
Погибли 12 человек, трое, среди которых взрослый и двое детей, получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу.
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