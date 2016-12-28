В Екатеринбурге не продана половина построенного жилья

В Екатеринбурге продолжает увеличиваться дисбаланс между объемом сдачи новостроек и динамикой продаж. В настоящее время в готовых домах не реализовано 17 тыс. квартир. Поскольку среднестатистическая 25-этажная высотка вмещает 300 квартир, можно сделать вывод, что в городе полностью не продано около 57 условных новостроек. Цифра каждый месяц увеличивается. Напомним, что до начала экономического кризиса в уральской столице практически не было готовых квартир: они распродавались задолго до ввода жилого дома в эксплуатацию.Президент Российский гильдии риэлторов (РГР) Татьяна Деменок заявила, что по итогам 2016 года в Екатеринбурге сдадут около 1 млн кв. м. жилья.«К сожалению, по сравнению с прошлым годом объемы ввода сокращаются. Застройщики получили меньше разрешений на строительство, соответственно, сократилось число новых проектов. В первую очередь это обусловлено макроэкономическими факторами, в частности, снижением доходов населения. Еще одна причина — массовый уход инвесторов рынка. Ранее они покупали недвижимость для сдачи в аренду или перепродажи по более высокой цене. Сейчас люди в основном приобретают квартиру для собственного проживания, а не в инвестиционных целях», — заявила Татьяна Деменок.Отметим, что вчера во время ежегодной пресс-конференции глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб представил более пессимистичный прогноз по объемам жилищного строительства. Он не исключил, что в текущем году в уральской столице сдадут в эксплуатацию 900 тыс. кв. м., что почти на 300 тыс. кв. м. меньше уровня 2015 года.«Строительная отрасль работала в этом году сложно, в том числе из-за экономической ситуации. Многие застройщики завершали старые объекты, а новые не начинали», — заявил Александр Якоб.Несмотря на резкое снижение объемов строительства в 2015 году, предложение по-прежнему заметно опережает спрос.«Мы понимаем, что 1 млн кв. м. в год, которые строятся в Екатеринбурге сегодня, не востребованы покупателями. Сейчас объем вводимого жилья, который нужен рынку, едва перевалит за 500 тыс. кв. м. С учетом уже готового жилья емкость рынка 2016-2017 года не превышает 600 тыс. кв. м. На этом фоне цены на новостройки в будущем году, скорее всего, не вырастут. В увеличении стоимости квадратного метра никто не заинтересован, если оно не будет обусловлено какими-то объективными причинами, неожиданными для рынка. Если себестоимость строительства резко вырастет (например, резко обесценится рубль, в два раза подорожает арматура, как было недавно), застройщики не будут строить себе в убыток. Но это маловероятныйсценарий», — заявил глава некоммерческого партнерства (НП) «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.По его словам, в 2016 году реальный объем собственных продаж компании снизился к предыдущему году на 15-20% и до 40% к 2014 году.Исполнительный директор Гильдии строителей Урала Вера Белоус подтвердила, что в Екатеринбурге сформировался огромный пул нераспроданного жилья.«Если раньше к сдаче дома нормой было продать до 90% квартир, то сегодня хорошо, если продаётся 50-60%. При этом темпы ввода жилья в уральской столице остаются достаточно высокими. Сегодня велик фонд непроданного жилья — 17 тыс. квартир, а еще 15 тыс. сейчас строится. Если в 2014-2015 годах при сдаче новых домов выстраивалась очередь из покупателей, то сегодня ее нет. На таком рынке происходит переход от количества в качество. Сейчас очень сложно продать просто квадратные метры или просто квартиру. Все понимают, что нужно продавать «образ жизни», — рассказала Вера Белоус.Можно предположить, что из построенного в 2016 году жилья в Екатеринбурге будет нераспродано около 400-500 тыс. кв. м. Этот остаток квартир перейдет на 2017 год и повлияет на рентабельность всех новых проектов. По мнению экспертов, перспектив для улучшения ситуации пока нет. Нынешний кризис структурный, и быстрого выхода из него не будет.