Кризис

В Екатеринбурге компания «Сыробогатов» подала заявление о ликвидации

ООО ТД «Сыробогатов» подал в налоговые органы заявление о собственной ликвидации. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).



Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заявление о собственной ликвидации было подано 12 декабря 2016 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Причины не указываются.



ТД «Сыробогатов» — один из крупнейших в УрФО производителей сыров. Юридическое лицо зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году.

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