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СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла
26 декабрь 2016 (12:24)
Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА «Новости».
Джордж Майкл умер у себя дома в возрасте 53 лет. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.
Свои соболезнования по поводу смерти музыканта уже выразили его коллеги Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что узнал о смерти Джорджа Майкла в рождественское утро воскресенья. Ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели».
По словам М.Липпмана, насильственная смерть певца исключена. При этом он добавил, что версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.
Джордж Майкл умер у себя дома в возрасте 53 лет. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.
Свои соболезнования по поводу смерти музыканта уже выразили его коллеги Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что узнал о смерти Джорджа Майкла в рождественское утро воскресенья. Ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели».
По словам М.Липпмана, насильственная смерть певца исключена. При этом он добавил, что версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.
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