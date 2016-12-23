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Суд арестовал бывшего замминистра экономики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2016. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес решение об аресте бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере.



В ходе заседания защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест, мотивируя это тем, что М. Шилиманов исправно приходит на допросы к следователю. Тем не менее, суд вынес решение об аресте обвиняемого на два месяца. Под стражей М. Шилиманов останется до 18 февраля 2017 года.



Напомним, что ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области задержало бывшего заместителя министра экономики региона по делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. По тому же уголовному делу в качестве обвиняемого проходит художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков.



В свои квартиры в поселке «Бухта Квинс» 65 семей пайщиков жилищно-строительного кооператива должны были заселиться еще в 2011-2012 годах. Застройщиком площадки выступало ООО «Дигитал-Ай», входившее в подконтрольную семье Александра Новикова группу компаний «ДомБери». М. Шилиманов выступал бизнес-партнером А. Новикова в данном проекте.



Пайщики перечислили застройщику более 100 млн руб., однако в июле 2012 года стройка встала. До сих пор работы не возобновлены, на что были потрачены деньги граждан, остается неизвестным.

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