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Депутат Госдумы предсказал будущее Савченко

Политическая карьера депутата Верховной Рады Надежды Савченко застопорилась. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру».



«Карьера Савченко в настоящий момент находится в стадии глубокого застоя», — сказал парламентарий, комментируя решение украинского парламента исключить бывшую военнослужащую из делегации ПАСЕ.



По его словам, для украинского депутата есть три возможных варианта развития событий. Первый подразумевает свержение действующей власти в Киеве.



«А Надю, разумеется, нужно будет выбрать первым президентом-женщиной в украинской истории», — уточнил Бальбек.



Второй путь предполагает эмиграцию Савченко в Европу. В этом случае она должна представить себя «как единственную облеченную доверием украинского народа посланницу к жителям Донбасса, которая обо всем договорится, уладит конфликт», считает он.



«Правда, есть еще третий вариант — скорее всего, более правдоподобный — сядет Надя на бордюре возле Верховной Рады, как всегда, покурить, а тут и полиция подъедет: и шпионскую технику найдут, и видеопереговоры с представителями Донбасса... Да и Надя к тюрьме уже привычная, поэтому скажут по-простому: «Поехали, Надя, домой... В тюрьму», — резюмировал Бальбек.

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