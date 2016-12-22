Дайджест
Во Франции разработали часы для любителей опаздывать
22 декабрь 2016 (17:10)
Во Франции разработали кастомизированную версию часов Rolex Milgauss. Об этом сообщает Highsnobiety.
Определить точное время по этим часам невозможно, так как все цифры перемешаны внизу циферблата, украшенного надписью на английском Who cares I’m already late («Какая разница, я уже опоздал»). Основой для часов послужила модель Rolex Milgauss. Секундная стрелка, как и во всех часах этой модели, выполнена в виде молнии. Корпус выполнен из нержавеющей стали.
Выпущено пять экземпляров таких часов. Они были доступны через официальный сайт универмага colette по цене 17,5 тыс. евро, но вся партия уже распродана.
Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. Модель Milgauss в корпусе, защищающем механизм от магнитного поля, выпускается фирмой с 1956 года.
Определить точное время по этим часам невозможно, так как все цифры перемешаны внизу циферблата, украшенного надписью на английском Who cares I’m already late («Какая разница, я уже опоздал»). Основой для часов послужила модель Rolex Milgauss. Секундная стрелка, как и во всех часах этой модели, выполнена в виде молнии. Корпус выполнен из нержавеющей стали.
Выпущено пять экземпляров таких часов. Они были доступны через официальный сайт универмага colette по цене 17,5 тыс. евро, но вся партия уже распродана.
Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. Модель Milgauss в корпусе, защищающем механизм от магнитного поля, выпускается фирмой с 1956 года.
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