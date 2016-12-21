Кризис
В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье
21 декабрь 2016 (17:45)
В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом сообщает в исследовании РИА «Рейтинг».
На сегодняшний день Свердловская область находится на 46 месте по доступности аренды жилья — только 36,7% семей с двумя работающими взрослыми и одним ребенком могут позволить себе арендовать квартиру в регионе.
Согласно данным аналитиков, на данный момент размер необходимого дохода для аренды и повседневных расходов для семьи из трех человек в Свердловской области составляет 55,6 тыс. руб.
Как отмечается в исследовании, на сегодняшний день лишь в шести регионах России среднестатистическая семья, состоящая из двух работающих и одного ребенка, может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, при этом сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.
В этом списке лидеров представлены: Ямало-Ненецкий автономный округ — 60,2% семей, Чукотский автономный округ — 56,4% семей, Ленинградская область — 55,6% семей, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 53,9% семей, Магаданская область —51,4% семей, Мурманская область — 51,4% семей, а также Санкт-Петербург — 51% семей.
В то же время в восьми регионах страны менее четверти семей с ребенком могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Среди аутсайдеров преобладают национальные республики, в которых исторически низкие официальные зарплаты, а также Республика Крым и Севастополь.
На сегодняшний день Свердловская область находится на 46 месте по доступности аренды жилья — только 36,7% семей с двумя работающими взрослыми и одним ребенком могут позволить себе арендовать квартиру в регионе.
Согласно данным аналитиков, на данный момент размер необходимого дохода для аренды и повседневных расходов для семьи из трех человек в Свердловской области составляет 55,6 тыс. руб.
Как отмечается в исследовании, на сегодняшний день лишь в шести регионах России среднестатистическая семья, состоящая из двух работающих и одного ребенка, может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, при этом сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.
В этом списке лидеров представлены: Ямало-Ненецкий автономный округ — 60,2% семей, Чукотский автономный округ — 56,4% семей, Ленинградская область — 55,6% семей, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 53,9% семей, Магаданская область —51,4% семей, Мурманская область — 51,4% семей, а также Санкт-Петербург — 51% семей.
В то же время в восьми регионах страны менее четверти семей с ребенком могут арендовать жилье и осуществлять повседневные траты. Среди аутсайдеров преобладают национальные республики, в которых исторически низкие официальные зарплаты, а также Республика Крым и Севастополь.
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