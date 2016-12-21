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В московском метро погиб пассажир

Пассажир упал на рельсы на станции «Выхино» московского метрополитена. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.



Инцидент произошел утром 21 декабря. По сведениям собеседника агентства, мужчина погиб. Официального подтверждения этой информации нет.



В микроблоге подземки в Twitter сообщалось, что в связи со случившимся было временно прекращено движение поездов между станциями «Текстильщики» и «Жулебино» в обе стороны. Станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» оказались закрыты для входа и выхода. Пассажиров просили пользоваться наземным транспортом для поездок в центр города.



В пресс-службе метрополитена уточняли, что от «Текстильщиков» до «Планерной» и в обратном направлении поезда следуют по обычному графику.



В 08:31 в метрополитене сообщили о восстановлении движения от «Жулебино» до «Текстильщиков», а в 08:33 — о том, что станции «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» вновь открыты для пассажиров.

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