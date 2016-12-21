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Президент Гамбии отказался признать поражение на выборах

21 декабрь 2016 (17:14)

Президент Гамбии Яйя Джамме отказался уйти в отставку после своего поражения на выборах. Об этом сообщает Reuters.

«Я не трус. Мои права нельзя нарушить. Такова моя позиция. Никто не может лишить меня победы, кроме Аллаха», — заявил он.

При этом Джамме добавил, что он не уйдет в отставку со своего поста.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря, по итогам которых действующий президент страны Яйя Джамме набрал 36,7% голосов избирателей. Победу же на выборах одержал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Гамбии Адама Барроу, набравший 45,5% голосов.

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