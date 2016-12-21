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В Иркутске продолжаются задержания по делу об отравлении «Боярышником»

В Иркутске задержали 11 человек по делу об отравлении настойкой «Боярышник». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию города.



«Данные люди задержаны по возбужденному уголовному делу. Часть из них между собой не связаны. Для их задержаний было достаточно оснований. Все остальные подробности являются тайной следствия», — заявил представитель полиции на заседании городской комиссии по ЧС.



Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производителей контрафактного спиртосодержащего средства «Боярышник», в результате употребления которого в Иркутске погибли более 50 человек, нужно судить за преднамеренное убийство.

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