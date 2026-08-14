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14 августа 202610:11

В Свердловской области почти в два раза за год вырос уровень безработицы

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2026. Во втором квартале 2026 года в Свердловской области численность безработных составила 56,8 человека на 100 тыс. населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,8 раза. При этом уровень безработицы остается на относительно низкой отметке — 2,7%.

Согласно данным Свердловскстата, численность работников по сравнению с первым полугодием 2025 года увеличилась на 0,1% и достигла 1 млн 490 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата в регионе сложилась на уровне 93 тыс. 838 рублей, что соответствует 108,9% к показателю аналогичного периода 2025 года.

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Росстат: безработица в России в марте 2026 года составила 2,2%

УрБК, Москва, 04.06.2026. Численность рабочей силы в России в марте 2026 года составила 76,2 млн человек, из них 74,6 млн были заняты экономической деятельностью, 1,7 млн — классифицировались как безработные по методологии Международной организации труда (МОТ). Уровень безработицы составил 2,2% (без исключения сезонного фактора). Об этом говорится в материалах Росстата. По предварительным данным, в I квартале 2026 года среднесписочная численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше увеличилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и также составила 76,2 млн человек.