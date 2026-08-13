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13 августа 202614:16

В России резко подорожали услуги почтовой связи

УрБК, Москва, 13.08.2026. Цены на телекоммуникационные услуги в России в июле увеличились на 5,41% относительно июля прошлого года. Об этом говорят данные Росстата.

По сравнению с июнем 2026 года услуги связи в РФ в июле подорожали на 0,18%. В январе-июле тарифы на услуги связи увеличились на 2,93% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в июле возросли по сравнению с июлем 2025 года на 20,59%, а по сравнению с июнем 2026 года увеличились на 0,26%.За январь-июль рост стоимости услуг почтовой связи составил 16,18% по сравнению с тем же периодом 2025 года, говорится в материалах ведомства.

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